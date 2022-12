Die vielen neuen Gesichter bei der Landjugend im Bezirk Voitsberg sahen sich in den letzten zwei Jahren mit der für die Organisation erdenklichen "Höchststrafe" konfrontiert – der Bezirksbauernball konnte nämlich aufgrund von Corona nicht abgehalten werden. "Teilweise sind Mitglieder schon drei Jahre bei der Landjugend und haben noch keinen Ball erlebt", sagt Florian Steurer, Bezirksobmann der Landjugend, im Rahmen eines Pressegesprächs. "Jetzt freut sich jedes einzelne unserer 750 Ortsgruppenmitglieder irrsinnig auf den Ball". Am Samstag, dem 21. Jänner 2023, wird der Ball wieder in gewohnter Weise im Volksheim Köflach über die Bühne gehen.