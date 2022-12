"In der Früh kann mein Sohn mit dem Bus in die Volksschule fahren, zu Mittag gibt es dann keinen", beschreibt ein weststeirischer Vater. "Also hole ich ihn eben mit dem Auto ab. Da kommt mir aber immer ein leerer Bus entgegen. Würde der zehn Minuten später starten, könnte mein Sohn mitfahren." Und auch bei einer Infoveranstaltung in Söding-St. Johann Mitte November kam von mehreren Teilnehmern die Meldung: Der RegioBus fährt oft ohne Fahrgäste. Warum ist das so?