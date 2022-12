Suchte man vor mittlerweile knapp zehn Jahren nach einer Weihnachtskrippe der etwas anderen Art, wurde man in Maria Lankowitz fündig: Damals hatte Pater Josua um die 200 Krippenfiguren gesammelt und zu Weihnachten in der Wallfahrtskirche aufgestellt. Das Kuriose daran: Unter die Figuren mischten sich neben Maria, Josef, dem Jesuskindlein und einer Hirtenschar auch ungewöhnliche Skulpturen – so fanden einige Gartenzwerge, Enten, Giraffen und Tiger ihren Platz in der Kirche.