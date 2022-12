In der Nacht von 23. auf 24. November waren in Bärnbach wie berichtet Vandalen unterwegs: Mittelschule, Sporthalle und auch das Juko wurden beschädigt. Besonders von Seiten des Jugendzentrums Juko zeigt man sich enttäuscht von der Zerstörungsaktion. "Der Briefkasten wurde zerstört, die Hausmauer beschädigt und ein Fenster eingeschlagen. Wir finden diesen Vandalismus nicht cool und möchten die ZerstörerInnen bitten, sich bei uns oder der Gemeinde zu melden", so ein offizielles Facebook-Posting.