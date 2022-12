"Runter vom Sofa und raus in die Natur" – so lautet der Aufruf zur Vollmond-Schneeschuhwanderung auf der Hebalm. Nachdem auf den Bergen der Lipizzanerheimat teils schon 30 bis 40 Zentimeter Schnee liegen, findet am Donnerstag, dem 8. Dezember, die erste geführte Vollmondwanderung auf Schneeschuhen in diesem Winter statt.