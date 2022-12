Der in Ligist ansässige Film- und TV-Produzent Oliver Pink öffnet erneut seine "Wunderkammern" und bietet seinem Publikum zum zweiten Mal Einblick in das Leben und Schaffen von steirischen Kunstschaffenden. "Diese Dokumentation dauert wieder 45 Minuten, großteils wurden die fünf Porträts schon abgedreht. Die Premiere wird kommenden Sommer in Graz gezeigt, ausgestrahlt wird der Beitrag im ORF vermutlich im Herbst 2023", schildert Pink, der als Musiker und Komponist selbst für die klingende Untermalung der Sendung sorgen wird.