Langer Stab, spitzer Hut, Rauschebart - nicht nur Zauberer in Fantasy-Romanen vertrauen auf diesen Look. Auch der Nikolaus ist an diesen drei Markenzeichen zu erkennen. Jahr für Jahr beschert der Heilige den Kleinen (und auch vielen Großen) mit seinen Gaben eine schöne Vorweihnachtszeit. Sogar in den Pandemiejahren tat der Nikolaus sein Möglichstes - 2020 etwa gab es den Nikolausbesuch per Videobotschaft, 2021 dann mit Abstand.

Heuer freuen sich die Gemeinden im Bezirk Voitsberg darauf, wieder einen "normalen" Nikolaustag feiern zu können. Hausbesuche durch Pfarren, Landjugend und Co. gibt es im ganzen Bezirk. Zusätzlich kann man den Heiligen im Zuge einiger besonderer Veranstaltungen treffen:

Gößnitzer Nikolospiel

Am Krampustag (5. Dezember) wird in Maria Lankowitz ein Jahrhunderte altes Brauchtum zelebriert: Das Gößnitzer Nikolospiel. "Nach Erzählungen kann man sagen, dass dieses Stück bereits vor 150 Jahren aufgeführt wurde", berichtet Historiker Ernst Lasnik. Text und Ablauf des Nikolospiels werden mündlich überliefert. Dafür, dass dieser Brauch weitergetragen wird, zeichnet die Landjugend Gößnitz verantwortlich.

Beim Nikolospiel treiben "Bettelmandl" und "Bettelweibl" mit ihrer "Habergeiß" ihr Unwesen, alles was nicht niet- und nagelfest ist, wird gestohlen. Der zu Hilfe gerufene Gendarm wird der Sache auch nicht Herr. Schellengeläut kündigt schließlich den heiligen Nikolaus mit seinen Engeln an und dieser teilt seine Gaben aus. Doch da kommt die Habergeiß und will den Kindern die Packerl wegnehmen.

Die erste Station beim heurigen Nikolospiel ist um 17.30 Uhr im Mehrzwecksaal Gößnitz. Um 18.45 Uhr kehrt man bei Familie Kohlbacher vulgo Hirzegger ein. Der Abschluss geht um zirka 20 Uhr im Gasthaus Grabenmühle über die Bühne.

Der goldene Nikolaus

Auch beim Kindergottesdienst der Pfarre Bärnbach - am 6. Dezember um 18 Uhr in der Barbarakirche - gibt der Nikolaus ein Stell-dich-ein. Und zwar der "goldene Nikolaus", begleitet von Herzogin Marie von Alt-Kainach (Alt-Kainacher Ritterschaft). Ritterschafts-Obmann Andreas Gmoser erklärt: "Der goldene Nikolaus wird den großen und kleinen Kirchenbesuchern die Legende des Heiligen erzählen."

Der Nikolaus im Ort

Schon heute, am 3. Dezember, kommt der Heilige nach Hirschegg-Pack: Ab 13 Uhr findet der Hirschegger Adventmarkt statt, um 16.30 Uhr gibt es Besuch vom Nikolaus. Am 4. Dezember kommt der heilige Nikolaus dann zur Nikolausfeier in die Pfarrkirche Edelschrott (10 Uhr), wo er Gaben an die Besucher der Messe verteilt. Ebenfalls am 4. Dezember, allerdings schon um 8.30 Uhr, besucht der Nikolaus die Pfarrkirche in St. Martin am Wöllmißberg. In Mooskirchen können Neugierige zwischen 15.30 und 16.30 Uhr am Vorplatz des Pfarrheimes den Nikolaus (und einige Krampusse) bestaunen. In Geistthal-Södingberg und Bärnbach besucht der Nikolaus die Schulkinder.

Am Nikolaustag

Seitens der Marktgemeinde Ligist wird am 6. Dezember um 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Nikolausaktion veranstaltet: Der Nikolaus wird mit einer Kutsche zum Marktplatz gebracht und verteilt dort kleine Geschenke an die Kinder. Am 6. Dezember kommen außerdem Nikolaus und Krampus nach Voitsberg: Am Michaeliplatz gibt es ab 16 Uhr Geschenke (freiwillige Spende möglich), Glühwein, Stände und Nikolausgeschichten.