"Ab 1000 Höhenmetern ist alles ein bisschen anders", sinniert Salvatore Valeskini auf der Fahrt nach Modriach (Edelschrott). Und tatsächlich ist die Anfahrt in das Bergdorf wie ein Sprung in eine andere Welt: Sofort kehrt Ruhe ein, und das nicht nur wörtlich. Auch eine innere Ruhe breitet sich aus. Und um genau diese Ruhe einzufangen, verschlägt es den Bauingenieur Valeskini in die luftigen Höhen. Am Rande Modriachs, mit Blick auf nichts außer ganz viel Natur, parkt er sich vor einem besonderen Bauprojekt ein. Ein altes Bauernhaus wurde hier neu erbaut. "Umgesiedelt sozusagen", erklärt der Köflacher mit liebevollem Blick auf sein Werk. Fast alle Arbeiten sind abgeschlossen, nur ein Betonmischer vor der Garage verrät noch, dass hier das ganze Jahr über emsig gearbeitet wurde.