Wer bis Neujahr in und um Köflach einen Rauchfangkehrer sieht: Der könnte Ihnen Neujahrs-Glücksbringer verkaufen. Bis 31. Dezember wird Rudolf Götzl kostümiert unterwegs sein, um insgesamt 3000 Stück Schweinchen, Kleeblätter und Co. unter die Menschen zu bringen. Die Glücksbringer fertigte der Köflacher Hobby-Keramikkünstler selbst an: "Die Stadt hat mich dabei unterstützt, sie stellt mir die Öfen zur Verfügung."

Spende an wohltätige Zwecke

Im Sommer hat Götzl mit der Arbeit begonnen, Mitte Oktober waren die Mini-Kunstwerke fertig. Startschuss für den Verkauf ist das Köflacher Lichterfest am 25. November. "Die Glücksbringer kosten je zwei Euro. Ein Euro deckt die kosten, den anderen Euro spende ich", erklärt Götzl. Das gesammelte Geld wird Anfang 2023 an karitative Vereine gehen - ein Teil des Geldes auf jeden Fall an herzkranke Kinder, so der Künstler.

Also: Ausschau halten nach dem Rauchfangkehrer - oder sich an eine der fünf Verkaufsstellen in Köflach wenden. Erhältlich sind die Glücksbringer nämlich auch beim Pizza-Taxi (Hauptplatz), beim Friseur "Studio A" (beide Standorte), im bauernladen (Rathausplatz) und im K&K (Bahnhofstraße).