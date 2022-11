Nicht allzu vielen Menschen ist es gegönnt, den beruflichen Kindheitstraum im späteren Leben zu verwirklichen. Einer, dem das gelungen ist, ist der in der Gemeinde Pack lebende und abwechselnd dort und in Wolfsberg arbeitende vielseitige Künstler Heimo Luxbacher, Künstlername "der Mönch". Wie kam es zu diesem Namen? Luxbacher lacht: "Ich arbeite viel mit Jugendlichen. So auch vor über 25 Jahren im Stift Seckau. Ich war dabei stets schwarz gekleidet. Und da hörte ich, wie einer der Jugendlichen zu einem zweiten sagte: 'Heute arbeiten wir wieder mit dem Mönch.' So hat sich mein Künstlername ergeben."