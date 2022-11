Verkehrsunfall in Afling

Kommandant Böhmer: "Lastwagen stürzte beinahe in Bach"

Am Dienstag kam es in Afling zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen. Das Fahrzeug kam aus unbekannten Gründen von der Straße ab und drohte in einen Bach zu stürzen. Es wurde jedoch niemand verletzt.