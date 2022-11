Am 18. November wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems am späten Abend zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Elektroauto war beim Abfahren von der B 70 in Krems von der Straße abgekommen und krachte gegen einen Baum. Da die Einsatzkräfte den Fahrzeuglenker nicht finden konnten, wurde die Unfallstelle abgesichert und die Umgebung mit der anwesenden Polizei und Rettung abgesucht.