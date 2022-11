Normalerweise wird in den Küchen der Speiserestaurants groß aufgekocht, derzeit dampft es auch heftig aus den Gerüchteküchen der Region. Aber es wird nicht überall so heiß gegessen, wie es den Anschein hat. Siegfried Merta dementiert entschieden, dass das Voitsberger Traditionsgasthaus zugesperrt und verkauft wird. "Heuer haben wir noch kein Problem. Nächstes Jahr müssen wir schauen, wie es mit den Teuerungen weitergeht und ob wir die Preissteigerungen auch an unsere Gäste weitergeben müssen. Dass wir aufhören, stimmt jedoch nicht."