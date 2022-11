Rund 2500 Arbeitsstunden stecken in den fünf Druckbehältern, die in der Mitterdorfer Straße in Bärnbach von der Höfer & Karpf GmbH gefertigt und in den letzten Wochen ausgeliefert wurden. In Zusammenarbeit mit der Firma VTU Engineering wurden die Behälter großteils in Werndorf zusammengeschweißt, nun werden sie von der Firma Allnex Austria für die Herstellung von Kunstharzen für die Lackproduktion eingesetzt. Weil die Lackdämpfe vor Ort hochentzündlich sind und bei Schweißarbeiten bekanntermaßen die Funken sprühen, wurde die Montage zur Herausforderung.