Seit Kurzem ertönt sie wieder in ihrer vollen Klang-Pracht, die Orgel in der im gotischen Stil erbauten, im Innenraum beeindruckend aus der Barockzeit ausgestatteten Pfarrkirche St. Jakob in Geistthal. "Seit rund fünf Jahren war unsere Orgel nicht mehr bespielbar", erzählt Diakon Ralf Höfer, "die Luftheizung, welche bis vor wenigen Jahren das Gotteshaus erwärmte, dürfte ihr geschadet haben."