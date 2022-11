In Folge 13 holte sich das Trio um Pferdewirtin Stefanie (32) und ihre Bewerber David (26) und Sebastian (29) beim Klippenspringen den ultimativen Adrenalinkick. Am See angelangt blieb Hofherrn Sebastian schon einmal die Luft weg – allerdings nicht wegen des Anblicks von Badenixe Stefanie, sondern weil er bei einem seiner Sprünge ins Wasser unglücklich landete. Zurück am Ufer wurde er von seinem Kontrahenten Sebastian gleich wieder zum Schwimmen geschickt. Dieser wollte mit Stefanie nämlich etwas Zeit zu zweit verbringen. Schließlich legte Sebastian am Vortag mit einem Einzeldate vor.