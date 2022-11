Ferrari feierte 2022 mehrere Jubiläen: Die Unternehmensgründung liegt heuer 75 Jahre zurück, zum 100. Jubiläum der Formel-1-Strecke in Monza fuhr die "Scuderia" mit gelber Sonderlackierung auf. Und auch in der Weststeiermark gab es etwas zu feiern: Der "Scuderia Ferrari Club Monfalcone" feierte sein 40-jähriges Bestehen. Das Österreich-Hauptquartier des Clubs liegt in Söding, im Gasthof zur Post. "Der Club hat mit allen zusammen etwa 500 Mitglieder, 120 davon gehören zu uns hier in Söding, damit sind wir die größte Filiale", erklärt Ferrari-Sammler Robert Pessl.