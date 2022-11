Nach Biennale in Venedig

Daniel Hofers Werk "It is you" ist das letzte Mal in Köflach zu sehen

Daniel A. Hofers Bild "It is YOU", das im Rahmen der Biennale in Venedig ausgestellt und verkauft wurde, ist ein letztes Mal in Köflach zu sehen. Bei der Vernissage gibt es auch eine Benefiz-Auktion für den Verein Öziv.