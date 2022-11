In naher Zukunft soll neben den Lipizzanern eine zweite Tierart mit hohem Wiedererkennungswert in die Weststeiermark ziehen: Krottendorf-Gaisfeld will sich eine kleine Herde aus fünf Wasserbüffeln anschaffen. Grasen sollen die Tiere am rechten Kainachufer, im Ausuferungsgebiet des Flusses. Diese Fläche zwischen Krottendorf und der Umfahrungsstraße – in Richtung alter Wehranlage – soll als Weidelandschaft ausgewiesen werden. "Damit das möglich ist, muss das Land aber bewirtschaftet werden. Das sind 55.000 Quadratmeter Fläche", erklärt Bürgermeister Johann Feichter. Weil der Bereich im Hochwasserfall überschwemmt wird, fiel die Entscheidung auf Wasserbüffel.