Mit ihrem neuen Programm "L’Heure Exquise" begeisterte Erich Oskar Huetter am Violencello und Armin Egger an der Gitarre das Publikum im voll besetzten Kunsthaus in Köflach. Mit ihren Darbietungen von Werken - unter anderem von Maurice Ravel, Claude Debussy und Friedrich Gulda - ernteten die beiden Musiker tosenden Applaus.