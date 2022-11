Es vergehe kaum ein Tag, an dem sich niemand in Söding-St. Johann über den seit eineinhalb Jahren geltenden RegioBus-Fahrplan beschwere, sagt Vizebürgermeister Anton Wipfler (SPÖ): "Die großen Busse fahren im Stundentakt durch den Ort und sind dabei meist komplett leer." So seien am 10. November 2022 zwischen 15 und 20 Uhr acht Busse ohne Fahrgäste unterwegs gewesen. "Vor allem Anrainer der Bahnhofstraße und der Mooskirchner Straße üben Kritik, weil es viele Engstellen gibt, in denen es mit den 13 Meter langen Bussen immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt." Konkret geht es um die Linien 710 (Graz-Hitzendorf-Stein-Söding) sowie 719 (Geistthal-Södingberg-Stallhofen-Söding) jeweils mit der Endstation Bahnhof Söding-Mooskirchen.

Auch Bürgermeister Erwin Dirnberger (ÖVP) kennt das Problem. "Es stimmt, dass es Beschwerden gibt. Wir haben das bereits mehrmals mit den Zuständigen beim Land besprochen", so der Ortschef, der weitere Probleme nennt. Unter anderem fehlen Haltestellen in der Stallhofner Straße und der Steinbergstraße, die noch nicht verordnet seien. "Wenn es die gibt, dürften auch mehr Leute zusteigen", hofft Dirnberger.

Bürgermeister Erwin Dirnberger (ÖVP) und Vize Anton Wipfler (SPÖ, von rechts) üben Kritik an den aktuellen RegioBus-Plänen © Collage: Karl Mayer, Gemeinde Söding-St. Johann

Linienverkehr auf kleinen Straßen

Ärger gibt es auch, weil die Buslinien am Weg zum Bahnhof Söding teils über kleine Gemeindestraßen und Brücken mit Tonnagenbeschränkungen führen. Beide Gemeindepolitiker wünschen sich deshalb, dass kleinere Busse zum Einsatz kommen. "Ich würde es auch für sinnvoll erachten, dass die Stunden-Intervalle wieder verlängert werden", so Wipfler. Die Kritik und seine Wünsche hat der Sozialdemokrat nun auch in einem Gespräch mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang deponiert.

Seitens der zuständigen Abteilung 16 beim Land Steiermark betont man, dass "die Verbindung der Gemeinden Geistthal-Södingberg und Stallhofen einerseits sowie Hitzendorf andererseits mit dem Bahnknoten Söding-Mooskirchen ein gemeinsam mit den Gemeinden erarbeiteter Wunsch zur verbesserten Anbindung an die S-Bahn war". Dass die Busse derzeit über Gemeindestraßen geführt werden, sei ein Provisorium, das mit der Inbetriebnahme eines kleinen Busbahnhofs im Jahr 2023 beendet werde. "Dann müssen die Busse die Bahnhofstraße nur noch zwischen der Kreuzung mit der Mooskirchner Straße und dem Bahnhof befahren."

Busbahnhof in Planung

Die Pläne für diese Buswendeschleife liegen bereits am Tisch, demnächst soll die Ausschreibung starten. Gemeinsam mit der GKB (Bereich Infrastruktur) werde ein Baustart im Frühjahr angestrebt - wenn möglich.

Betont wird seitens des Landes auch, dass man bei der Busgröße bereits reagiert habe: "Auf der Linie 719 verkehren seit Herbst in den Ferien, samstags und sonntags fast ausschließlich Kleinbusse." An Schultagen sei dies wegen des Aufkommens im Schülerverkehr jedoch auch auf wenig nachgefragten Kursen nicht möglich, da die Linie 710 etwa bis nach Graz führt.

Gekontert wird aus der Abteilung 16 auch der Vorwurf, die Busse seien leer unterwegs: Eine Zählung im Oktober auf der Linie 719 habe ergeben, dass an Schultagen zwischen Stallhofen und Söding 150 bis 200 Fahrgäste unterwegs seien, an schulfreien Tagen 60 bis 80, an Samstagen 30 bis 40 und an Sonntagen 15 bis 25. "Dies ist für ein völlig neues Verkehrsangebot ein sehr erfreuliches Ergebnis", betont man beim Land.

Am Freitag, dem 18. November 2022, lädt die Klimaschutz-Region "Klar Lipizzanerheimat" zum "Tag der Mobilität und Versorgungssicherheit" beim Gemeindeamt in Söding-St. Johann. Auf dem Programm steht um 15 Uhr auch eine Informationsveranstaltung zu den RegioBus-Linien inklusive Möglichkeit zur Diskussion mit einem RegioBus-Verantwortlichen.