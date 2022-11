"Innendrinnen" in Köflach

Innenarchitektin Tina Moser setzt auf Vintage und eigene Kreationen

Innenarchitektin Tina Moser hat am 11. November 2022 ihr Geschäft "Innendrinnen" in der Köflacher Innenstadt eröffnet. Dort bietet sie Dekoartikel und kleine, selbst gestaltete Einrichtungsgegenstände an.