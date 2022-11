Beim Lebensmitteleinkauf hat man im Bezirk Voitsberg spätestens jetzt wieder die Qual der Wahl: Nach der Wiedereröffnung des Eurospars in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße beim LKH in Voitsberg sperrt einen Tag später, am 11. November, auch die Spar-Filiale in Bärnbach nach Umbauarbeiten wieder auf. "Wir haben zurzeit so viele Öffnungen, dass wir gar nicht wissen, wo uns der Kopf steht", freut sich Werner Habnigg, Leiter im Bereich Filialorganisation.