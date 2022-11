Von einer Erfolgswelle getragen wird derzeit Walter Stückler, der kürzlich eine sensationelle Nachricht erhielt. "Mir wird die Ehre zuteil, dass ich als Bodybuilder in die Hall of Fame in Los Angeles aufgenommen werde. Ich hätte nicht geglaubt, dass das möglich ist und dass ein Köflacher diese Wertschätzung bekommt. Ich habe eine Riesenfreude", strahlt der inzwischen nicht mehr aktive Sportler. In Österreich war Stückler während seiner Ära ungeschlagen, er konnte sämtliche heimischen Titel erringen und brachte es bis zum Europameister im Bodybuilding.