Ein Lkw verlor aufgrund eines Defekts am Fahrzeug am Donnerstag, dem 10. November, gegen 14 Uhr in Ortsgebiet der Gemeinde Stallhofen über 500 Meter hinweg Öl. Der Fahrer bemerkte die Ölspur und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Stallhofen rückte mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann aus, die Voitsberger Kameraden eilten mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann zur Hilfe.