Seit rund neun Jahren ist der Lipizzanerheimat-Gutschein auf dem Markt. Wer einen solchen kauft oder weiterschenkt, sorgt dafür, dass Wertschöpfung in der Region erhalten bleibt. Denn einlösen kann man die Gutscheine im Gegenwert von 10 Euro pro Stück in inzwischen mehr als 285 Partnerbetrieben im gesamten Bezirk Voitsberg.

"Wir freuen uns über das nach wie vor große Interesse an den Lipizzanerheimat-Regionsgutscheinen", betont Elfriede Pfeifenberger von der LAG Lipizzanerheimat. Inzwischen wurden bereits mehr als 800.000 Stück der Regionsgutscheine verkauft, womit acht Millionen Euro an Wertschöpfung für die Lipizzanerheimat gesichert werden konnten. Damit habe sich der Regionsgutschein zum Erfolgsprojekt entwickelt, freut man sich bei der LAG Lipizzanerheimat.

Beliebtes Weihnachtsgeschenk

Mit Blick auf die Weihnachtszeit eignet sich der Gutschein natürlich als regionale Geschenkidee. Viele regionale Betriebe sind bereits Stammkunden und beschenken ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Jahr zu Weihnachten mit Regionsgutscheinen. Bestellungen sind telefonisch unter der Nummer (03142) 209 77 oder per Mail an office@wof.at möglich. Unternehmen, die als Partnerbetriebe, bei denen der Regionsgutschein eingelöst werden kann, einsteigen wollen, brauchen ihre Interessensbekundung unter www.lipizzanerheimat.at auszufüllen und an die LAG Lipizzanerheimat zu übermitteln.