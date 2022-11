So lautstark und taktlos wie Bewerber Patrick im Rahmen der Hofwoche der ATV-Kuppelshow Bauer sucht Frau bei Pferdewirtin Stefanie am Finzgut in Söding-St. Johann eingeritten ist, so schnell ist er nach seinem "Rauswurf" auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Nachdem die Steirerin (32) den Oberösterreicher noch am ersten Tag des Hofes verwiesen hat, genießt sie die Dreisamkeit mit den beiden verbliebenen Kandidaten David (26) und Sebastian (29) umso mehr.

Gefühlswelt angekurbelt

Mit einem gemeinsamen Frühstück beginnt der zweite Tag der Hofwoche. Bei der Frage, welche Arbeiten am Finzgut anstehen und was die beiden Bewerber gerne machen würde, kommt man rasch zur Erkenntnis: Ausmisten steht an! Mit Mistgabel und Hoflader werden die Pferdeäpfel entfernt. "Ihr sollt ja auch spüren, wie der Alltag bei uns so abläuft", betont Steffi, die sich erfreut darüber zeigt, wie gut sich "ihre Jungs" bei der Arbeit anstellen.

Pferdewirtin Steffi vom Finzgut hofft, in der Sendung "Bauer sucht Frau" ihre große Liebe zu finden © ATV/Ernst Kainerstorfer

Während Sebastian mit dem Hoflader fährt, nutzt David die Gunst der Stunde und "entführt" die Weststeirerin für ein Gespräch unter vier Augen auf einem Bankerl hoch über der Hitzendorferstraße. "Ich merke, dass meine Gefühlswelt schon ein bisserl angekurbelt wird", erzählt Steffi dem Niederösterreicher. "Ich habe auch schon einen Favoriten. Aber ich tue mir schwer, das zu sagen. Ich will nicht, dass eine Spannung entsteht." Für David, der sich selbstverständlich wünscht, dass er der Favorit ist, ist das voll okay: "Ich finde das fair." Jedenfalls kann sich der 29-Jährige vorstellen, gleich nach der Hofwoche am Finzgut zu bleiben. "Das wäre sehr schön", zeigt sich auch Steffi dafür offen, und erntet dafür gleich ein Kompliment des Niederösterreichers: "Du bist eine wundervolle Frau."

Wasserschlacht

So richtig ins Zeug legt sich das Trio aber erst beim Striegeln von Stute Filli. Da kommt der Weststeirerin gleich einmal der Wasserschlauch aus und David und Sebastian bekommen eine kleine Dusche ab – als Revanche wird Stefanie aber gleich ein ganzer Kübel Wasser über den Kopf gekippt. Alle drei finden, auch für so etwas muss einmal Zeit sein. "Gerade an einem so heißen Tag wie heute", so die 32-Jährige. Gedreht wurde ja schließlich schon im Sommer.

Zum Abschluss geht es gemeinsam zum Buschenschank Dokter nach Ligist, wo bereits Steffis Freundinnen darauf warten, die Bewerber kennenzulernen. Davon werden die beiden Männer offenbar noch einmal angespornt und buhlen um das Herz der Hofdame. "An der Steffi gefällt mir, dass sie so wahnsinnig sympathisch ist und echt, und auch noch lustig. Und dahinter steckt eine richtige Powerfrau", so Sebastian. David würde sogar "heute noch heimfahren, mein Zeug zusammenpacken und hier einziehen". Der Weststeirerin wird es angesichts der Worte beider Kandidaten ganz warm ums Herz: "Ich fühle mich extremst geschmeichelt." Doch der traditionelle Höhepunkt der Hofwoche folgt erst: das Hoffest am Finzgut, bei dem gemeinsam mit vielen Gästen getanzt und gefeiert wird.