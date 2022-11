Für einige Zeit sei nicht sicher gewesen, ob der Standort in der Voitsberger Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine Zukunft habe, erzählt der Geschäftsführer für die Spar-Zentrale Graz, Steiermark und Südburgenland, Christoph Holzer: "Es war ein langer Kampf." Doch dieser habe sich ausgezahlt, denn am 9. November wurde die modernisierte Filiale nach einem dreimonatigen Umbau offiziell an den Marktleiter Klaus Schlack übergeben.