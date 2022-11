"Die Motivation freut mich besonders, insgesamt nehmen mehr als 70 Prozent unserer Schüler und Mitarbeiter am Gesundheitsprojekt teil", schwärmt Margit Langmann, Direktorin der Fachschule Maria Lankowitz. Dieses Projekt - mit dem Motto "Fit for Life" - hätte eigentlich heuer auslaufen sollen. "Durch die Pandemie konnten wir im Schuljahr 2021/22 aber kaum Vorhaben verwirklichen", so Langmann. Darum wurde die Initiative verlängert. "Bis ins Schuljahr 2024/25."