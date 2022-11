Humor und Musik beim Musikantentreffen in Voitsberg

In den Stadtsälen Voitsberg wurde am Wochenende unter dem Motto "Steirisch-Kärntnerisch aufg'spielt in Voitsberg" ein Musikantentreffen abgehalten. Das Konzert wird am 11. Jänner 2023 auf Radio Steiermark ausgestrahlt.