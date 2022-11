Die Anreise in das Vereinigte Königreich verlief für die 8A und 8B des BG/BRG/BORG Köflach bei ihrer Sprachwoche in London und Brighton noch problemlos. Der Rückflug sollte für die 22 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen aber zur Geduldsprobe werden. Bei der Heimreise im Juli musste die Schulklasse zunächst eine Stunde Verspätung des Fluges nach Frankfurt in Kauf nehmen, wo eine Zwischenlandung geplant war. Bei der Ankunft stellte sich jedoch heraus, dass das Gate für den gebuchten Weiterflug nach Graz bereits geschlossen war – der Anschlussflug nach Graz wurde von der Lufthansa passagierlos durchgeführt. Die Schüler und Lehrer mussten daraufhin eine unruhige und chaotische Nacht im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens verbringen.