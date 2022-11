Das Angebot an Supermärkten im Bezirk Voitsberg – und da vor allem im Kernraum rund um die Stadt Voitsberg – erlebt aktuell einen großen Umbruch. Wie berichtet wurde die Billa-Filiale in der Grazer Vorstadt in direkter Nähe zum Voitsberger Hauptplatz Ende August geschlossen. Dafür wurde vor dem Nationalfeiertag der neue Billa Plus am Vorum in Voitsberg eröffnet. Aufgesperrt hat kürzlich auch der Hofer-Markt in Söding-St. Johann. Kommende Woche wird dann auch die komplett sanierte und umgebaute Spar-Filiale beim LKH in Voitsberg wieder für die Kunden aufgesperrt.