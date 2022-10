Am Montag, dem 31. Oktober, kam es am Vormittag zu einer spektakulären Tierrettung in Ligist. Um 10.41 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ligist alarmiert, um fünf Kühe aus einer Güllegrube zu befreien. Vor Ort stellte sich heraus. Dass die Tiere schon am Vortag in die Güllegrube eingebrochen waren. Bereits in der Nacht wurden auf Initiative des Landwirts 400 Kubikmeter Gülle abgepumpt, womit ein sicheres Arbeiten der Feuerwehrkräfte gewährleistet wurde.