Wer kann sich noch an den Hit "We are young, strong and healthy" der Catcher rund um Otto Wanz alias "Battle Royal" erinnern? Der steirische Musiker und Sänger Alex Rehak, der mit der Gruppe Turning Point eine beachtliche Karriere hingelegt hatte, schrieb den Kraftsportlern das Lied, das 1989 die Charts erklimmen sollte, auf den Leib.