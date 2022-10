Jubiläumsfeier

Was war, was ist und was kommt: 75 Jahre Bergrettung Köflach

Am Samstag feierte die Bergrettung Köflach ihr 75-jähriges Bestehen. Die Bergretterinnen und Bergretter trafen im Volkshaus Köflach zusammen, um einen Blick zurückzuwerfen und in die Zukunft zu denken.