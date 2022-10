Der Bärnbacher Gastronom Heinz Poschebou ist verstorben

Am Hauptplatz in Bärnbach führte der Gastronom und ehemalige Taxiunternehmer Heinz Poschebou 28 Jahre lang sein "Hütterl". Am Donnerstag ist er nach schwerer Krankheit im 63. Lebensjahr verstorben.