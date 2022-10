Licht kommt nur aus den Taschenlampen, sonst ist es finster. Eine Alu-Leiter scheppert zu Boden, Stefan Waltensdorfer, der Initiator des Escape-Rooms steht überströmt mit eingetrocknetem Blut und wie von den Toten erwacht vor einem. Es dröhnt und klappert aus Lautsprechern, eine düstere Lichtanlage vollendet die schaurig-schöne Atmosphäre. Dieses Szenario erwartet alle Wagemutigen, die sich in den Halloween-Escape-Room ins JUKO Köflach trauen.

So schaudert auch unserer Dreiergruppe aus Redakteuren und dem Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart beim Betreten des Raumes, zu beeindruckend ist die Dekoration. Spinnweben, überall Puppenköpfe und abgetrennte Körperteile – ebenfalls mit Blut überströmt. Eine schrille Kinderstimme röchelt, womit wir es zu tun haben: "Hier kommt ihr nie mehr raus, ihr werdet für immer in diesem Raum eingesperrt sein." Klar ist aber, wir wollen uns so schnell wie möglich befreien, dafür müssen wir uns ins Innere des Raums wagen und Rätsel lösen. Wir würden jedenfalls starke Nerven brauchen.

Der "Herr Doktor" stellt seine Besucher vor Rätsel

Im zweiten Stock des Juko hat nämlich ein wahnsinniger Doktor sein Unwesen getrieben, es dauert nicht lange, bis es ins Eingemachte geht: In Reagenzgläsern schwimmen Augen, Spinnen und anderes entsetzliches Getier. Auf einer Bahre in einem der hinteren Räume liegt der tote Leib des Doktors höchstpersönlich.

Nur für die hoffnungslosesten Fälle haben die "Exit-Guides" Tipps parat, relativ uncharmant, wie es sich für seelenlose Kreaturen gehört: "Lesen muss man halt können, ihr schreibt ja nur", schreit eine Frau an die beirrten Redakteure gerichtet, als es darum ging, eine Buchstabensuppe auf Grabsteinen zu entwirren. "Hilf ihnen nicht, sie sollen für immer hier drinnen bleiben", befiehlt Waltensdorfer. Ganz so ist es doch nicht, nach 45 Minuten ist mit einem Durchgang Schluss, das Team der Kleinen Zeitung konnte das Geheimnis des Raumes in 33 Minuten lösen und wurde mit Süßigkeiten und Getränken belohnt. Den Tagesrekord stellte eine Gruppe Jugendlicher auf: Ihre Flucht gelang in 23 Minuten.

"Schrei-Therapie" für die Exit-Guides

"Ich will die Leute eigentlich gar nicht anschreien, das macht mich nervöser als die Besucher", lacht Waltensdorfer, dem die Idee für den diesjährigen Escape-Room unter der Dusche kam. Nadja Kussian und Wolfgang Haring hingegen genießen das Erschrecken sichtlich. Kein Wunder – den Bürgermeister anschreien, wo kann man das sonst ohne Konsequenzen machen? Dieser nimmt lautstarke Hinweise mit Humor und konzentriert sich unbeirrt auf des Rätsels Lösung. Zugegeben, wer regelmäßig an Gemeinderatssitzungen teilnimmt, dürfte das Fürchten wohl verlernt haben.

Zu dritt kann sich das Team beim Leute erschrecken abwechseln und parallel dazu aufräumen, was von den Besuchern durchwühlt oder verstellt wird. So ist der Raum schon bereit für die nächste Gruppe, während die andere noch rätselt. Insgesamt kommen rund 40 Gruppen, alle Durchgänge sind bereits ausgebucht. Mit allen Escape-Rooms, die es bisher gab, wird zu Weihnachten die 200-Gruppen-Marke geknackt werden. Immer dabei: Valentin. Die Puppe ist der Hauptdarsteller aller Räume und tritt sowohl als Halloween-Schreck als auch als Weihnachtself in Erscheinung. Mit der Weihnachtsedition soll es ab der zweiten Dezemberwoche losgehen. Weil sich die Geschichte immer weiterspinnt, wird dort möglicherweise verraten, was es mit der Arbeit des nebulösen Herrn Doktors auf sich hat. Dank Waltensdorfers blühender Fantasie gehen die Ideen für künftige Rätselräume gewiss nicht aus.