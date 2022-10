Dass es im Sport sehr schnell gehen kann, hat der Weststeirer Hans-Peter Stangl in den letzten Monaten erfahren. Am 8. Oktober wurde der Dachverband "PingPongParkinson Österreich" der Öffentlichkeit präsentiert, Stangl war als Schriftführer Mitglied der ersten Stunde. Eine Woche später ging es zur PingPongParkinson (PPP) Weltmeisterschaft nach Pula, wo rund 180 Teilnehmer aus 26 Nationen vertreten waren. "Vor drei Monaten hätte ich nie damit gerechnet, dass ich zu einer Weltmeisterschaft fahren darf, mit der Medaille ging ein Traum in Erfüllung", freut sich Stangl.