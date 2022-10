Einem der großen Söhne der Gemeinde Maria Lankowitz wird am Nationalfeiertag gedacht - anlässlich dessen 110. Geburtstages. Denn am 26. Oktober 1912 wurde der bekannte Maler Anton "Toni" Hafner als Sohn eines Tischlermeisters und einer Schneiderin geboren. Bereits früh förderte ihn sein Vater, so konnte Hafner die Landeskunstschule in Graz und die Kunstakademie in Wien besuchen.