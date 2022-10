Proteste in Teheran © (c) AP

Am 14. September 2022 wurde für viele Iranerinnen und Iraner das Fass zum Überlaufen gebracht: Die 22-jährige Mahsa Amini verstarb in Polizeigewahrsam, nachdem sie ihr Kopftuch "nicht richtig" getragen hatte. Dieser Vorfall ist leider kein Einzelfall – und doch brachte er eine starke Protestbewegung zum Vorschein. Unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" demonstrieren Tausende Menschen gegen das strenge Regime in ihrem Land – leider mit teilweise tödlichen Folgen. Auch Dietmar Böhmer, Lektor und Kurator der Evangelischen Kirche Voitsberg, und seine Stieftochter Respina lässt die Situation im Iran keineswegs kalt.