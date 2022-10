Den jüngsten Entwicklungen zufolge wird der Bezirk Voitsberg wohl zur neuen Radhochburg: Nach der erfolgreichen Eröffnung des Radmotorik-Parks am Vorum in Voitsberg wurde in Maria Lankowitz das nächste Angebot für Mountainbiker und Co. geschaffen. Am Samstag, dem 22. Oktober, wird in Puchbach gegenüber der Einfahrt zur Freizeitinsel Piberstein ein neuer Trailpark offiziell eröffnet.