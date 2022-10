In der Zeit um Allerheiligen laden die jeweiligen Ortsverbände des Österreichischen Kameradschaftsbundes zu ihren Totengedenkfeiern ein. Mit diesen Feiern geraten auch die örtlichen Kriegerdenkmäler wieder in den Blickpunkt. Diese Mahnmale sollen an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege erinnern. An die einfachen Soldaten, die auf den Schlachtfeldern ihr Leben lassen mussten, aber auch den Angehörigen, die ihre Söhne, Gatten und Väter im Krieg verloren, Trost spenden. Errichtet wurden diese Denkmäler meist von den örtlichen Kameradschaftsverbänden.