Vor 20 Jahren zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner aus dem betreuten Wohnen in Söding aus und fanden in Köflach ein neues Zuhause. Sobald der Bau des Wohnkomplexes in der Griesgasse abgeschlossen ist, wird die Lebenshilfe zwölf weitere Wohnungen anmieten. Das Prinzip ist seit jeher, Menschen mit Beeinträchtigungen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen.

Im Herbst 2002 waren es sieben Bewohner, die aus der Villa in Söding auszogen. Damals lebten viele Menschen auf engstem Raum zusammen und wurden rund um die Uhr betreut, auch wenn das nicht immer notwendig gewesen wäre, wie Alfred Harnik-Singer, Bereichsleiter Wohnen bei der Lebenshilfe, erzählt. Nach und nach wurden individuellere Wohnkonzepte kreiert. Durch teilzeitbetreute Wohnformen und sogenanntes "Trainingswohnen" konnten die Menschen nach dem Umzug in die Lipizzanerstadt plötzlich eine ungeahnte Freiheit und Autonomie erleben. Zwei Jahrzehnte später wohnen 17 Menschen in den Einrichtungen der Lebenshilfe in Köflach, die von elf Mitarbeitern betreut werden. "Es ist rührend, wie sich das Wesen von Personen ändern kann, wenn sie in ihrer eigenen Wohnung oder in einer WG ein selbstständiges Leben führen", sagt Harnik-Singer.

"In Köflach ist immer was los"

Eine, der dieser Schritt gelungen ist, ist Maria Tazer, die seit 14 Jahren von der Lebenshilfe begleitet wird. Vor zwei Jahren zog sie in eine Einzelwohnung um. "Jetzt habe ich endlich mein eigenes Reich. Ich kann kochen, basteln, stricken und muss dabei auf niemanden Rücksicht nehmen", zeigt sie sich begeistert. Neben Hausarbeiten geht Tazer in den umliegenden Geschäften einkaufen oder besucht Veranstaltungen wie den Almabtrieb der Lipizzaner. Außerdem besucht sie ihr Stammcafé Cappa regelmäßig, wo die Frohnatur schon jeder kennt. "Langweilig wird es in Köflach nie, da ist immer etwas los", lacht Tazer.

In der Griesgasse entstehen neben einem Tageszentrum für Senioren auch die neuen Wohnungen der Lebenshilfe © Jakob Kriegl

Wartelisten und junge Zielgruppe

Das Angebot der Lebenshilfe nehmen zunehmend mehr Personen in Anspruch, es gibt sogar Wartelisten. Auch deshalb werden zwölf weitere Wohnungen in der Griesgasse angemietet – Baubeginn ist im Jahr 2023, frühestens im Februar 2024 sollen die neuen Wohnungen bezugsfertig sein. "Einige alte Wohnungen kamen in die Jahre, außerdem sind die neuen Wohnungen viel heller", berichtet Bernd Krenn, Teamleiter vor Ort. Einzelwohnungen sind besonders beliebt, auch die Zielgruppe habe sich verändert: "Die Menschen, die neu bei uns einziehen, sind viel jünger als früher", so Krenn.

Eine der jungen Bewohnerinnen ist Anna Lieb, die in einer "Trainingswohnung" lebt. Mit dem Zug kann sie jederzeit nach Graz fahren, um ihre Freunde zu besuchen. Ihren Arbeitsplatz hat sie in der Konditorei Famoos in Mooskirchen. "Wohnung und Arbeitsplatz sind die ersten Schritte in die Selbstständigkeit", ist sich Harnik-Singer sicher.