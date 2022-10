Am Mittwoch ist es endlich so weit: Mit Stefanie, der entzückenden Pferdewirtin, startet die Hofwoche der einzigen Bäuerin, die in Staffel 19 der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" ihr Liebesglück sucht. Bei der 32-jährigen Weststeirerin vom Finzgut in Söding-St. Johann ziehen die ersten beiden Kandidaten ein.

Deshalb wird natürlich auch die Aufregung bei der Weststeirerin immer größer. "Ich kann mir vorstellen, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt", sagt die studierte Eventmanagerin, die nach vielen Stationen in aller Welt auf den heimischen Hof zurückgekehrt ist, vor der Ankunft ihrer Bewerber.

Die drei Bewerber

Spannend wird es, wie das erste Kennenlernen mit Bundesheer-Offizier Sebastian (29) aus Niederösterreich verlaufen wird, der mit seinem umgebauten Camper anreist. Hat der 29-Jährige gar vor, nicht im von Stefanie bereitgestellten Bett, sondern in seinem eigenen Fahrzeug zu nächtigen? Gleich darauf folgt Niederösterreicher David (26), der zumindest beim ersten Augenkontakt nicht unbedingt ihr Typ zu sein scheint. Aber was noch nicht ist, könnte ja noch werden. Der Dritte im Bunde reist am weitesten an: Patrick (33) kommt für Stefanie extra aus Bayern in die Weststeiermark.

Auf jeden Fall wird es im 30 Hektar großen Einstellerbetrieb von Stefanie, zu dem auch ein Aktivstall und sogar eine eigene Kapelle gehören, turbulent zugehen. Dafür werden schon allein die 40 Pferde, zwei Hunde, Katzen und Ziegen sorgen, die ebenfalls auf dem Gelände des Familienbetriebs leben. Anlässlich ihrer Bewerbung für "Bauer sucht Frau" meinte Stefanie zur Kleinen Zeitung: "Ich bin sehr offen, egal was passiert. Auch wenn es nur eine wunderschöne Zeit mit viel Spaß wird, dann ist das für mich schon ein cooler Mehrwert."

David (links) und Sebastian kommen als erste am Hof von Stefanie in Söding-St. Johann an © ATV

Hochzeitsvorbereitung

Die Pferdewirtin wünschte sich einen Partner, der nicht eifersüchtig ist und "es wäre ein No-Go, wenn mich jemand einsperren wollen würde". Und im Video, in dem sich die Weststeirerin an die potenziellen Bewerber wandte, hatte sie auch gleich einen Tipp parat: "Falls ihr euch vorstellen könnt, mit mir durchs Leben zu tanzen und zu galoppieren, dann bewerbt euch. Macht nur bitte die Ross nicht narrisch, sondern mich!"

Ihr Glück bereits gefunden haben Jungbauer Lorenz Jäger aus Köflach und Claudia Schneider, deren Hochzeit auf der Alm bei Maria Lankowitz kurz bevorsteht.