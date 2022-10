Nach verzögerter Lieferung ist die neue Produktionslinie der Firma Technoglas in Voitsberg kürzlich in Betrieb gegangen und wurde am Freitag, dem 14. Oktober, in kleinem Rahmen präsentiert. Lange Zeit war die Automobilindustrie der einzige Markt des Betriebs, jetzt wurde das Angebot auf Behältnisse für Luxus-Parfums sowie edle Geschirrsets erweitert.