Alles neu in der Tagbaustraße 4 in Rosental an der Kainach: An dieser Adresse ordiniert seit Montag, dem 10. Oktober, die Bärnbacherin Brigitte Wendl. Die Zahnärztin - im vollen Titel Prof. PD Dr. med. dent. et Dr. med. univ. Brigitte Wendl - übersiedelte aus ihrer Praxis in Edelschrott an den zentraleren Standort. "Die Lage ist vor allem für meine Zahnspangen-Patienten besser zu erreichen", so Wendl. Mit dem Umzug wurden viele neue Geräte angeschafft, die Praxis entspricht dem modernsten Stand der Technik. "Außer dem digitalen Röntgen ist eigentlich alles nagelneu", freut sich die Ärztin.