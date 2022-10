Im ersten Stock des Haus des Lebens ist es ganz still, wenn man den zum Vortragssaal umfunktionierten Raum betritt. Fast wie in einer Schule sitzen die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe aufgereiht vor Zero-Waste-Coach Theresa Pinsker, die einen Vortrag über Nachhaltigkeit hält. Die Stimmung ist gespannt, die Wortmeldungen häufen sich. Das Thema scheint auch in den Köpfen der Personen zu brennen, die im politischen Diskurs häufig nicht zu Wort kommen.