Sechs Jahre ist es her, dass sich der Köflacher Jungbauer Lorenz "Lollo" Jäger und die Oberösterreicherin Claudia Schneider bei der 13. Staffel der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt haben. Ende Juli gaben sich die beiden auf einer Alm im Bezirk Voitsberg das Ja-Wort – wir haben berichtet.

Nun feiern Lorenz und Claudia in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" ihr TV-Comeback. "Bei uns werden Träume wahr", freut sich Arabella Kiesbauer über das Glück der beiden. "Und sie bessern die Bilanz auf, die sich sehen lassen kann", schmunzelt die Moderatorin. Denn mit Claudia und Lorenz heiratet bereits das 13. Paar, das sich bei "BSF" kennengelernt hat. Und die beiden sind im Dezember 2020 ja auch erstmals Eltern geworden. Tobias ist bereits das 18. Kind in einer "Bauer sucht Frau"-Beziehung.

"Fast schon kitschig"

In der achten Folge bereiteten sich die beiden Verliebten auf ihre Hochzeit auf der Alm vor. "Es war mir ein großes Anliegen, die Trauung hierher zu legen, wo wir uns kennengelernt haben", erzählt Lorenz, der mit Frau und Kind inzwischen in Oberösterreich lebt. "Eigentlich ist das alles ja schon fast kitschig", schmunzelt er. Claudia, die im Gasthof Wiendl, der später auch als Partylocation diente, geschminkt wurde, kämpfte gegen die Freudentränen an: "Es wird sicher emotional, ich hoffe aber, es wird nicht zu schlimm mit den Tränen." Die kullerten dann doch kurz über die Wange, dabei erwies sich die Schminke zum Glück als wasserfest. Bei den Vorbereitungen erinnert sich die Oberösterreicherin auch an Staffel 13 zurück: "Vor sechs Jahren hätte ich mir das nie gedacht, dass wir einmal heiraten werden. Damals war es eher Spaß. Aber dass wir uns dann verlieben und tatsächlich heiraten, das ist eigentlich unglaublich."

Pferdewirtin Stefanie Bartl hat am 19. Oktober 2022 ihren ersten Auftritt in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" auf ATV © ATV/ERNST KAINERSTORFER

Ob Kandidatin Stefanie Bartl aus Söding-St. Johann ihr Glück in der aktuellen Staffel findet, steht noch in den Sternen. Ihre Hofwoche mit den Bewerbern wird ab Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, ausgestrahlt. "Ich freu mich so richtig. Jetzt kommt echt die große, große Vorfreude", lacht die Pferdewirtin vom Finzgut.

Dort hält unter anderem Sebastian Einzug, der mit dem eigenen Camper anreist. Hat der Niederösterreicher gar Angst, kein Bett zu bekommen? Unter den Blicken der 40 Pferde am weststeirischen Gut werden die drei Kandidaten jeweils genügend Zeit und Möglichkeiten haben, um die Gunst der 32-jährigen Weststeirerin zu buhlen.