Zwischen Köflach und Krenhof auf der B 77 Gaberl-Bundesstraße hinterließ ein Traktor am 12. Oktober eine Ölspur, die rund 800 Meter lang war. Der Grund für das Austreten des Öls war ein technischer Defekt am Traktor. Dieser wurde von seinen Besitzern am Straßenrand abgestellt.