An die Stelle eines Parkplatzes soll in der Griesgasse in der Gemeinde Köflach innerhalb eines Jahres ein Tageszentrum für Senioren entstehen. Am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022, wurde zu diesem Anlass der Spatenstich gefeiert. Das Gelände befindet sich in Seitenlage zum Stadtzentrum und ist deswegen ruhig und dennoch zentral.